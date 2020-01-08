كريستيانو رونالدو يستخدم مشغل موسيقى قديم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، وأطل على جماهيره ومعجبيه، بإطلالة متواضعة وغريبة في نفس الوقت.

كريستيانو رونالدو، ظهر خلال وصول الفريق إلى ملعب “أليانز ستاديوم”، الذي احتضن مباراة فريقه يوفنتوس وضيفه سامديوريا، وهو يستخدم جهازا قديما لسماع الموسيقى.

جهاز الموسيقى عبارة عن “Ipod shffles”، الذي صنعته شركة “آبل” الأمريكية في عام 2005، وكان حينها موضة العصر، قبل أن تتوقف الشركة عن تحديثه عام 2010، وإنتاجه نهائيا عام 2017.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “thesun” البريطانية، فإن سعر “Ipod shffles”، لا يتجاوز حاليا 196 دولارا في متجر “أمازن”.

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ظهور رونالدو غير المعتاد، أثار ردود أفعال واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بين معجب ومستغرب.. ومن أبرز هذه التعليقات “أحببت حقيقة أن كريستيانو لا يزال يستخدم iPod Shuffle، لأنني أيضا أستخدم هذا الجهاز لسماع الموسيقي”.

وقال آخر، “رونالدو ظهر في يوم من الأيام بساعة يتجاوز سعرها 500 ألف دولار، وفي يوم آخر يستخدم iPod Shuffle”، وذلك في إشارة إلى ظهور رونالدو قبل أيام، وهو يرتدي ساعة باهظة الثمن في حفل جوائز “جلوب سوكر” لاختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2019.. وذلك خلال تواجده في دبي بالإمارات العربية المتحدة”.

وذكر تعلق آخر، أن “رونالدو يدفئ قلبي باستخدام iPod Shuffle في 2020”.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو دخل التاريخ مجددا حين ساهم، بثلاثة أهداف “هاتريك” في انتصار فريقه يوفنتوس على ضيفه كالياري برباعية نظيفة.