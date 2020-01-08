نوفاك ديوكوفيتش يلبي رغبة الجميلة ماريا شارابوفا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لبى نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، دعوة نجمة التنس الروسية الجميلة ماريا شارابوفا، للانضمام إلى حملة التبرع لمساعدة ضحايا حرائق الغابات في أستراليا.
ماريا شارابوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا، تبرعت بمبلغ 25 ألف دولار لدعم ضحايا حرائق الغابات في أستراليا، ودعت النجم الصربي إلى اتخاذ خطوة مماثلة.
نوفاك ديوكوفيتش رد عبر “تغريدة” عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال فيها إنه سيتبرع بمبلغ 25 ألف دولار أسوة بالروسية لمضاعفة المساعدات لضحايا هذه الحرائق.
نجمة التنس البالغة من العمر 32 عاما، والفائزة بـ 5 ألقاب من سلسلة البطولات الأربع الكبرى، كانت قد نشرت “تغريدة” مؤثرة عبر حسابها في “تويتر” قالت فيها: على مدى السنوات الـ15 الماضية، كانت أستراليا بيتي لمدة شهر في يناير، ينهار قلبي عندما أشاهد كيف تدمر الحرائق الأراضي والحيوانات، أريد المساهمة من خلال التبرع بمبلغ 25 ألف دولار لمكافحة الحرائق، نوفاك دجوكوفيتش، هل يمكنك تكرار هذا المبلغ؟.
لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس، كان قد أطلق حملة تبرعات واسعة النطاق في إطار الدعم المالي لأستراليا، ووعد اللاعب بالتبرع بمبلغ 200 دولار عن كل إرسال ساحق، لمساعدة ضحايا حرائق الغابات.
وأيد فكرته مواطنه اللاعب أليكس دي مينوار، ووعد بالتبرع بمبلغ 250 دولار مقابل كل إرسال ساحق، وانضم إليهما كل من اللاعب الأسترالي جون ميلمان (100 دولار مقابل كل إرسال ساحق)، والألمانية جوليا جورجيس (100 دولار مقابل كل إرسال ساحق)، التشيكية كارولينا بليشكوفا (200 دولار مقابل كل إرسال ساحق).
وانضمت رابطة لاعبي التنس المحترفين إلى حملة دعم ضحايا حرائق الغابات في أستراليا، وجمعت في اليوم الأول من المنافسات، 21 ألف دولار، بعد أن حقق اللاعبون 216 إرسالا ساحقا.
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