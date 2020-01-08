أحمد حسام ميدو يسجل هدفا بالكعب في مباراة الأساطير بالأهرامات.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نظمت مباراة استعراضية بين أساطير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، والاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، في منطقة الأهرامات بالجيزة، على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لتوزيع جوائز الأفضل في 2019.

مدينة الغردقة استضافت حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2019، حيث أنها المرة الثانية لمصر أن تحظى بشرف تنظيم الحفل بعد عام 2010.

الثلاثي المصري وائل جمعة وأحمد حسن وأحمد حسام “ميدو”، شاركوا في المباراة، حيث تواجد جمعة وحسن بالفريق الأبيض “أساطير كاف” بقيادة أحمد أحمد رئيس “كاف”، في حين كان “ميدو” ضمن الفريق الأزرق “أساطير فيفا” بقيادة جياني انفانتينو رئيس “فيفا” وأحرز “ميدو” هدفا جميلا بالكعب.

المهاجم الأنجولي الشهير ولاعب الأهلي السابق أمادو فلافيو، تواجد أيضا في المباراة وشارك مع الفريق الأبيض بصحبة وائل جمعة وأحمد حسن.

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المباراة الاستعراضية شهدت مشاركة عدد من أساطير كرة القدم الأفريقية والعالمية على رأسهم رابح ماجر والحاجي ضيوف وكانو وجيرمي وكافو ونونو جوميز وجوليو سيزار وناكاتا.

المباراة انتهت بفوز الفريق الأزرق 4-3 أمام الفريق الأبيض، وكان ميدو من بين الذين سجلوا للفريق الأزرق بلمسة رائعة، وسجل أيضا فلافيو هدفا رائعا للفريق الأبيض.

”ميدو” المدير الفني الحالي لفرق مصر للمقاصة، كان قد وجه رسالة إلى الشباب من خلال تنظيم لقاء طلابي مفتوح في جامعة القاهرة، مع أساطير كرة القدم، على هامش تنظيم حفل الاتحاد الأفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في 2019.

”ميدو” قال: “سعيد بوجودي هنا في أعرق الجامعات على مستوى العالم وليس داخل مصر فقط، أرحب بالجميع في بلدي مصر”.