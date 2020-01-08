رائعة محمد صلاح تتوج بلقب هدف العقد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختار نادي ليفربول الإنجليزي، هدف النجم المصري محمد صلاح في 2018، هدفا للعقد بالنسبة للنادي، وذلك بعد تصويت أجراه الموقع الرسمي للنادي.

هدف صلاح جاء في مرمى فريق توتنهام هوتسبير، في الدوري الإنجليزي الممتاز، عام 2018، في المركز الأول بالتصويت للقب “هدف العقد”.

الموقع الرسمي لليفربول اختار هدفا من كل عام من الأعوام الـ10 الأخيرة، تنافست على لقب “هدف العقد” الذي ذهب لصالح صلاح.

هدف النجم المصري جاء في فبراير 2018، بعدما استلم صلاح الكرة على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، قبل أن يخدع 4 مدافعين بحركة مراوغة ويودع الكرة في الشباك، في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 2-2 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد شارك أكثر من 40 ألف شخص في التصويت، ليحصد هدف صلاح أعلى نسبة من الأصوات، متفوقا على هدف البلجيكي ديفوك أوريجي في مرمى برشلونة الموسم الماضي، وهدف الألماني إيمري تشان في مرمى واتفورد بضربة مقصية في 2017.

كما تفوق هدف صلاح في مرمى السبيرز على أهداف مبهرة لنجوم ليفربول، بينها 3 أهداف لنجم الفريق السابق، لويس سواريز في أعوام 2011 و2012 و2013.

نادي ليفربول الإنجليزي، كان قد أعلن عبر موقعه الرسمي عن 10 أهداف مُرشحة للفوز بهدف العِقد وشملت هذه الأهداف واحدًا للنجم المصري محمد صلاح في مرمى فريق توتنهام.

موقع ليفربول كشف عن القائمة النهائية للأهداف المرشحة لحصد لقب هدف العِقد.. وضمت هذه القائمة هدف محمد صلاح في مرمى توتنهام وذلك في موسم 2017- 2018 والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.