شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبوعلي: الكاف يناقش طلب استضافة حفل الأفضل في أفربقيا ٢٠٢٠ بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أنه طلب من أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تنظيم الحفل الخاص بالأفضل في أفريقيا خلال العامين المقبلين بمدينة الغردقة، وذلك بعد النجاح الذي حققه الحفل الذي استضافته المدينة، مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح «أبوعلي» أن رئيس الكاف سيناقش هذا العرض خلال الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.