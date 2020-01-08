شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبوعلي: طلبت من رئيس الفيفا استضافة حفل أفضل لاعب في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كامل أبوعلى، رئيس جمعية الاستثمار السياحي، أنه طلب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو تنظيم حفل أفضل لاعب في العالم خلال العام الحالي وتلبية جميع المطالب والتجهيزات الخاصة بهذا الحدث.

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وأوضح «أبوعلى» أن رئيس الاتحاد الدولي وعد بالرد النهائي خلال فبراير المقبل.

وعلى جانب آخر، كشف «أبوعلي»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن عددًا من نجوم الكرة العالميين سيحلون ضيوفًا على مدينة الغردقة الصيف المقبل من أجل تسويق وتنشيط السياحة بالبحر الأحمر.

وقرر «أبوعلى» إطلاق أسماء اللاعبين والمشاهير من كرة القدم الذين حضروا احتفال الافضل لكرة القدم على الغرف والسويتات التي اقاموا فيها في الفنادق خلال مشاركتهم، مؤكدًا أنهم وافقوا على ذلك.