شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن موعد انطلاق قناته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الزمالك عن موعد انطلاق قناته والتي تم إذاعة الإعلان التنويهي الخاص بها قبل بضعة أيام وظهر فيه العديد من نجوم النادي السابقين.

وحسب الموقع الرسمي للنادي، ستنطلق القناة يوم 22 يناير الجاري في تمام الحادية عشر مساءًا.

وأوضح الموقع أن القناة ستضم العديد من البرامج الرياضية الخاصة بالنادي، بجانب ما يخص الكرة المصري، موضحًا أنها «خطوة اتخذها مجلس إدارة الزمالك للدفاع عن النادي وإعلاء راية الإعلام الرياضي وخدمة الجماهير».