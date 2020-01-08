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الزمالك يعلن موعد انطلاق قناته

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الزمالك عن موعد انطلاق قناته والتي تم إذاعة الإعلان التنويهي الخاص بها قبل بضعة أيام وظهر فيه العديد من نجوم النادي السابقين.

وحسب الموقع الرسمي للنادي، ستنطلق القناة يوم 22 يناير الجاري في تمام الحادية عشر مساءًا.

وأوضح الموقع أن القناة ستضم العديد من البرامج الخاصة بالنادي، بجانب ما يخص الكرة المصري، موضحًا أنها «خطوة اتخذها مجلس إدارة الزمالك للدفاع عن النادي وإعلاء راية الإعلام الرياضي وخدمة الجماهير».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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