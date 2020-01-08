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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد السابق يقضي إجازته بشرم الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قضي أنطونيو كاسانو، لاعب منتخب إيطاليا ونادي ريال مدريد الإسباني سابقًا، إجازته الشتوية في شرم الشيخ بصحبة زوجته كارولينا مارشيليس، لاعبة كرة الماء، وطفليه كريستوفر وليونيل.
وزار «كاسانو» المعالم السياحية بشرم الشيخ واستمتع بالطقس الدافئ والرحلات البحرية والسفاري والغطس لمشاهدة الشعاب المرجانية النادرة.
وأبدي الإيطالي إعجابه بشرم الشيخ ذات الطقس الفريد و الدافئ.
وكانت مدينة شرم الشيخ قد شهدت إقبالًا من عدد من المشاهير لقضاء إجازاتهم خلال الفترة الماضية.
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