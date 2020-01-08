شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، المقرر إقامتها السبت، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وضمت القائمة أسماء 20 لاعبًا كالآتي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي

الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي

الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، جيرالدو

الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود كهربا