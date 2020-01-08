شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ديربي مانشستر: «محرز» يواصل تألقه والسيتي يقترب من إنجاز تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خطى مانشستر سيتي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى النهائي الثالث على التوالي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية «كاراباو»، وذلك بعد تفوقه في نتيجة مباراة الذهاب على غريمه وجاره، مانشستر يونايتد، بنتيجة 3-1.

وانتزع رجال المدرب بيب جوارديولا انتصارًا خارج القواعد في ملعب أولد ترافورد الشهير، ليصبح الفريق السماوي بمدينة مانشستر قريب من تحقيق إنجاز لم يتحقق منذ 40 عامًا تقريبًا، عندما وصل ليفربول لنهائي البطولة لـ4 سنوات متتالية (من 1981 إلى 1984)

وأنهى مانشستر سيتي المباراة عمليًا في شوطها الأول الذي انتهى بتفوق الضيوف بنتيجة 3-0، ليكون أول فريق يسجل ثلاثة أهداف في ملعب أولد ترافورد خلال الشوط الأول ضد مانشستر يونايتد، منذ 23 عامًا، وبالتحديد منذ ميدلسبره في مايو من عام 1997.

وافتتح بيرناردو سيلفا التهديف في المباراة قبل أن يصنع الهدف الثاني، ليساهم اللاعب في تسجيل 5 أهداف (سجل 2 وصنع 3) في 6 مباريات لعبها في ديربي مانشستر مع مانشستر سيتي ضد اليونايتد.

وسجل رياض محرز الهدف الثاني لينجح في التسجيل ضد اليونايتد للمرة الأولى في مسيرته بالكرة الإنجليزية، في مباراته الـ10 بالتخصص ضد الشياطين الحمر.

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وواصل «محرز» تألقه عندما يشارك بشكل أساسي، وقدم مساهمته التهديفية رقم 17 في مباراته الـ19 بشكل أساسي في مختلف البطولات هذا الموسم بقميص مانشستر سيتي (سجل 6 وصنع 11).

وجاء الهدف الثالث للضيوف عن طريق أندرياس بيريرا، لاعب الوسط البرازيلي ولاعب اصحاب الأرض الذي سجل هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وجاء هدف ماركوس راشفورد في الشوط الثاني ليخفف قليلًا من حدة النتيجة على جماهير أصحاب الأرض، مسجلًا هدفه الرابع بالتخصص ضد مانشستر سيتي، ليصبح الشياطين الحمر ثاني أفضل خصم يسجل ضده الهداف الإنجليزي الشاب بعد تشيلسي (5) خلال مسيرته مع الفريق الأول.

وسجل «راشفورد» هدفه رقم 17 في مختلف البطولات، وهو سجل تهديفي لا يتفوق عليه أي لاعب في نادي بالبريميرليج هذا الموسم سوى رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) الذي سجل 20 هدفًا في مختلف البطولات هذا الموسم.

ونجح بيب جوارديولا في تحقيق فوزه رقم 150 مع نادي مانشستر سيتي في مباراته رقم 207، وهو العدد الأقل من عدد المباريات التي احتاجها للوصول إلى هذا العدد من الانتصارات خلال فترته مع برشلونة (208).

وقاد بيب جوارديولا مانشستر سيتي للفوز الخامس في الديربي، منذ قدومه لقيادة الفريق بداية من صيف 2016.

وقاد بيب جوارديولا مانشستر سيتي لهزيمة مانشستر يونايتد 4 مرات من بين أخر 12 هزيمة تعرض لها الشياطين الحمر على ملعبهم في مختلف البطولات.