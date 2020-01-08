شكرا لقرائتكم الموقع الرسمي للزمالك يؤكد انفراد "الخليج 365 " بشأن قناة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك، عن إعلان مجلس إدارة نادي الزمالك، بقيادة مرتضى منصور، عن موعد انطلاق قناة نادي الزمالك، حيث تحدد موعد انطلاق قناة الزمالك يوم 22 من شهر يناير الجاري في الساعة الحادية عشر مساءا . Advertisements وتضم قناة الزمالك العديد من البرامج الرياضية الخاصة بالزمالك، بجانب ما يخص الكرة المصرية، في خطوة اتخذها مجلس إدارة الزمالك للدفاع عن النادي واعلاء راية الإعلام الرياضي وخدمة الجماهير.

انفراد الخليج 365

الموقع الرسمي لنادي الزمالك

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