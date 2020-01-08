شكرا لقرائتكم الجونة يهنئ ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا عام 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ نادي الجونة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، ساديو ماني نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب السنغال، والذي توج حديثاً بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، حيث أدى ساديو ماني مرانا كاملا على ستاد الجونة، بناء على طلبه فى تمام الواحدة ظهر أمس الثلاثاء، للحفاظ علي برنامجه التدريبي .

وتوج ساديو ماني بجائزة افضل لاعب افريقي على حساب محمد صلاح زميله في ليفربول ورياض محرز نجم مانشستر سيتي في الحفل الذي اقيم بمنتجع الباتروس سيتاديل بسهل حشيش في الغردقة، وخضع ماني للمران بصحبة اثنين من الجهاز الفني لليفربول اللذين يتواجدان معه في الغردقة للحفاظ على برنامجه التدريبي قبل العودة الى انجلترا عقب الحفل مباشرة.

ونشرت صفحة الجونة صورة لقميص النادي يحمل توقيع النجم السنغالي وعلقت: نسعد بمساعدتك دائماً و مبروك الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

Advertisements

فرغم أن كلا من السنغالى مانى والمصرى صلاح تساوى فى عدد الأهداف التى أحرزوها خلال الموسم الماضى بـ 22 هدف وحصولهما على جائزة هدافى البريميرلج مع الجابونى أريك أوباميانج، إلا أن عدد الأهداف التى أحرزها الأسد السنغالى فى عام 2019 تتفوق على محمد صلاح ، فخلال هذا العام بالنسبة لمسابقة الدوري الإنجليزي، أحرز ماني 14 هدف، وصنع آخر في النصف الثانى من البريميرليج العام الماضى ، وهذا الموسم سجل حتى نهاية هذا العام عشرة أهداف، وصنع 8 آخرين، ليكون إجمالي أهداف اللاعب في البريميرليج عام 2019 24 هدفا و9 أسيست، وفي السوبر الأوروبي، نجح ساديو ماني في تسجيل هدفين، بينما لم يسجل محمد صلاح أى هدف خلال هذه المباراة.

بالنسبة لمحمد صلاح في النصف الثانى من البريميرليج العام الماضى، سجل تسعة أهداف، وصنع 3 آخرين، وحتى الآن هذا الموسم أحرز 9 أهداف، وصنع 4 آخرين، ليكون مجموع أهدافه في البريميرليج هذا العام هو 18 هدف، و7 أسيست، وبالتالى يتوفق ساديو مانى عليه.

على مستوى المنتخب، ايضا يتفوق ساديو مانى على محمد صلاح، فالأخير لم يتمكن من قيادة منتخب بلاده من تخطى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خروج منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف وحيد، رغم أن البطولة أقيمت فى مصر، ولكن على الجانب الأخر سنجد ساديو مانى تمكن من قيادة بلاده للوصول إلى نهائى كأس الأمم الأفريقية إلا أنهم خسروا البطولة أمام منتخب الجزائر.