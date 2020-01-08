شكرا لقرائتكم أشرف صبحي يوقع بروتوكول مع الثقافة لتنفيذ الأنشطة الثقافية والشبابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤتمرا صحفيا غدا الخميس، بمقر وزارة الشباب و الرياضة، لتوقيع برتوكول تعاون بين الوزارتين، وذلك لتفعيل تنفيذ الأنشطة والمشروعات الثقافية والشبابية من خلال الهيئات الشبابية والرياضية وقصور الثقافة.

يأتى توقيع البروتوكول فى إطار التعاون بين وزارة الرياضة ومختلف الوزارات بما يخدم الشباب فى كافة المجالات .

وكانت وزارة الشباب و الرياضة قد عقدت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولى والمصرى لكرة اليد ، مع وزارة التربية و التعليم وذلك بهدف نشر لعبة كرة اليد بالمدارس، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

Advertisements

ووقع البروتوكول الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويهدف البروتوكول إلى انتقاء الطلاب الموهوبين وتدريبهم تحت مظلة Hand ball at school بالاتحاد الدولي لكرة اليد للوصول إلى مليون لاعب في مصر، من خلال تدشين مراكز تدريب للطلبة بأجر رمزي، والاستعانة بمدربين مؤهلين ومعتمدين من الاتحاد المصري لكرة اليد للتدريب في مراكز التدريب.

كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف" كرم اشرف صبحى خلال حفل الافضل فى أفريقيا ، وجاء التكريم للدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة على جهودها الكبيرة في تنظيم وإنجاح بطولتي الأمم الافريقية للكبار رقم ٣٢، والأمم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة في عام واحد، ودعمها الكامل لكرة القدم الافريقية، بالحفل الذى شهد مسئولى الاتحاد الدولى و الأفريقى لكرة القدم بالإضافة إلى أساطير العالم فى اللعبة ، مثل ارسين فينجر ، وصامويل ايتو و ساديو مانى ، و رابح ماجر، و جون كاييف، و غيرهم الكثير .