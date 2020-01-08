شكرا لقرائتكم رغم موافقة زيسكو ..الكاف يرفض رسميا نقل مباراة الزمالك لاستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي اتحاد الكرة رفض من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – بنقل مباراة الزمالك أمام زيسكو المقرر لهما الجمعة المقبل إلى استاد القاهرة بدلاً من استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2019 – 2020 على الرغم من حصولو مسئولو نادي الزمالك على موافقة مسئولو نادي زيسكو لنقل مباراتهما المقرر لها الجمعة المقبلة إلى استاد القاهرة بدلاً من استاد السلام.

وأخطر وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ، نادي الزمالك برد مسئولو الكاف و أن إقامة مباراة الأبيض ستكون باستاد السلام ولن يتم نقلها.

كان اتحاد الكرة تلقي خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يفيد برفض الأخير طلب نادى الزمالك بنقل مباراته المقبلة أمام زيسكو يونايتد الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، إلى استاد القاهرة بدلاً من استاد السلام، رغم حصول الفريق الأبيض على الموافقات الأمنية، إلا أن كاف اشترط أن يحدث ذلك قبل المباراة بـ10 أيام وفقًا للائحة وجدد رفضه لهذا الأمر مجدداً.

كان مسئولو نادى الزمالك طلبوا من اتحاد الكرة مخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لنقل مباراة الفريق أمام زيسكو فى الجولة الرابعة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا من استاد السلام إلى استاد القاهرة، ويرغب مسئولو الزمالك فى خوض المباراة على استاد القاهرة لجودة أرضيته كما أن اللاعبين بدأوا فى التعود على أرضية استاد القاهرة بعد خوض الفريق مباريات الدورى عليه.

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ويصل القاهرة فجر الخميس المقبل، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى، والتى أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارتها للحكم الإثيوبى باملاك تيسيما ويعاونه كل من السودانى محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول، الإثيوبي صامويل تانجو، مساعد ثان، الحكم الرابع الإثيوبي ليما نيجوسي.

وكان الزمالك قد نجح فى تحقيق الفوز على طنطا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما الأحد، على استاد غزل المحلة، وتقدم الفريق الأبيض عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد أوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة وارتقى للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى.