شكرا لقرائتكم مصر تعرض على الكاف إستضافة حفل أفضل لاعب لمدة 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الرياضة على مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، استضافة حفل أفضل لاعب فى أفريقيا لمدة 3 مواسم القادمة، وإقامتها بالغردقة أو الأقصر و أسوان ، خاصة بعد النجاح الباهر لحفل الأفضل الذى استضافته الغردقة بمنطقة سهل حشيش أمس ونال أعجاب جميع الحضور.

وتوج ساديو مانى بجائزة أفضل لاعب أفريقى على حساب محمد صلاح زميله فى ليفربول ورياض محرز نجم مانشستر سيتى فى الحفل الذى أقيم بسهل حشيش فى الغردقة، وخضع مانلا للمران بصحبة اثنين من الجهاز الفني لليفربول اللذين تواجدا معه فى الغردقة للحفاظ على برنامجه التدريبى قبل العودة الى إنجلترا عقب الحفل مباشرة.

Advertisements

أبهرت مصر العالم كله بحفل رائع لحفل اختيار الأفضل في أفريقيا لعام 2019 خلال الحفل الذى أُقيم مساء اليوم، الثلاثاء، بمنطقة سهل حشيش بالغردقة الذى حضره نخبة من نجوم الكرة المصرية والعربية والأفريقية والعالمية، وخطف الحفل الأسطوري الأنظار، بعدما تابعه ملايين المشاهدين عبر شاشات التليفزيون خاصة بعدما قامت قناة "أون سبورت" بنقل الحفل عبر الهواء مباشرة مع إجراء حوارات مع رموز الكرة العالمية الذين عبّروا عن سعادتهم بالحفل والتنظيم الرائع الذى يؤكد مكانة مصر العالية وقدرتها على تنظيم أكبر الأحداث العالمية.