شكرا لقرائتكم الزمالك يقسو على شيكابالا وكاسونجو لرفع لياقتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى محمود عبدالرازق "شيكابالا"، والكونغولي كابونجو كاسونجو، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية خاصة في نهاية المران اليوم الأربعاء، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية، حيث خضع الثنائي لتدريبات بدنية ثم الجري حول الملعب بعدها فقرة خاصة بالتسديد على المرمى .

واستقر باتريس كارتيرون، على الدفع بالتشكيل الأساسي للفريق في مباراة زيسكو حيث يحتاج الزمالك للفوز في مباراة الجمعة المقبل للاقتراب خطوة نحو التأهل لدور الـ 8 ، ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر برصيد 7 نقاط، ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة الجمعة المقبل ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ 8 للبطولة.