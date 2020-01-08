شكرا لقرائتكم البيلي لاعب الأهلي يعلن أسباب تراجعه عن إعتزال تنس الطاولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع محمد البيلى، لاعب النادى الأهلى فى تنس الطاولة، ولاعب المنتخب عن قرار الاعتزال الدولى، والذى أعلن عنه خلال الساعات الماضية، وشارك فى تصفيات اختيار قائمة المنتخب المشاركة فى بطولة العالم بكوريا.

وقال محمد البيلى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن الاعتزال كان قرار متسرع، ولكن تم التراجع عنه، وبالفعل شارك فى التصفيات المؤهلة لبطولة العالم التى ستقام مارس المقبل بكوريا، و حقق المركز الاول .

Advertisements

قال البيلى: أن سبب التراجع عن قرار الاعتزال الدولى هو النادى الأهلى ، حيث تحدث معه أشرف عبد الفتاح المدير الفنى للفريق، وعمرو رضا المدرب العام، واقنعاه بالتراجع، وأضاف انه قام بصلاة استخارة لتحديد موقفه سواء بالاعتزال أو التراجع عنه ، و بالفعل تم التراجع عن القرار ومن المقرر المشاركة فى بطولة العالم .

يشارك البيلى مع الفراعنة طوال الـ 14 عاما السابقة، ومسيرة حافلة بالبطولات والألقاب الفردية والجماعية، على المستوى الشخصى، وعلى مستوى المنتخب، ونشر البيلى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إعلان الاعتزال حيث كتب: " توكلت على الله تعالى بعد تفكير من بعد دورة الألعاب الإفريقية 2019 واستخاره ربنا اكثر من مرة الفترة اللى فاتت واستشارة أهلى أعلن اعتزالى اللعب الدولى وتمثيل مصر الدولى من 2005 دون الخوض فى تفاصيل وأن اكتفى باللعب للنادي فقط .

يذكر أن البيلى بدأ مسيرته فى نادى ستاد المنصورة، ومنه إلى كهرباء طلخا ، ثم انتقل إلى النادى الأهلى ،ليبدأ مسيرة حافلة بالألقاب و الإنجازات ، و خاض رحلة احترافية فى الدورى التركى والبلجيكى.