شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة فرجاني ساسي لخط وسط الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالدولى التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق بعد انتهاء المران اليوم، حيث حرص المدرب العام على التأكيد للاعب بأهمية دوره في مباراة زيسكو المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، ومطالبته بعدم الالتفات للشائعات التي تحاصره الفترة الأخيرة.

ومن جانبه شدد اللاعب للشيشيني على جاهزيته لخوض المباراة بعد العودة من تونس وخوض التدريبات، مشيرا إلى أن كل تركيزه منصب لبذل أقصي جهده لخدمة الفريق في المرحلة الهامة المقبلة.