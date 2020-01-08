شكرا لقرائتكم أمير مرتضى ينفرد بكارتيرون بسبب مواجهة زيسكو فى دوري ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دارت جلسة منفردة بين الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، حيث حرص الأخير على الاجتماع مع المدرب الفرنسي من أجل الاطمئنان على حالة الفريق بشكل عام ومعرفة متطلباته قبل مباراة زيسكو يونايتد المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا .

ودارت الجلسة على هامش التدريبات الصباحية اليوم وتحدث الثنائي فيها عن آخر استعدادات الفريق للفترة القادمة .