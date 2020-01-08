شكرا لقرائتكم نادي بلاتينوم ضد الأهلي ..تدريبات شاقة للاعبي الأحمر الغائبين عن رحلة زيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نادي بلاتينيوم ضد الاهلي

أدى اللاعبين الغائبين عن رحلة النادي الأهلي إلى زيمبابوي مرانا قويا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وقاد طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل مران اللاعبين الذي شارك فيه حسين السيد وصلاح محسن وعمار حمدي ومحمد عبدالمنعم، فيما واصل حسين الشحات لاعب الفريق خوض التدريبات العلاجية والتأهيلية.

وقرر الجهاز الطبي للأهلي استمرارحسين الشحات في تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من آلام العضلة الضامة التي تسببت في غيابه عن آخر مباراتين في الدوري وكذلك رحلة الفريق لزيمبابوي.

وتوجهت بعثة الأهلي فجر اليوم إلى زيمبابوي؛ لخوض مباراة بلاتينيوم يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة لـدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة نادي بلاتينوم ضد الأهلي وتقام مباراة نادي بلاتنيوم ضد الأهلي بزيمباوي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدور المجموعات في بطولة ابطال افريقيا،علما بأن لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة في ديسمبر الماضي انتهي بفوز الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما وليد وسليمان. بلاتينيوم ضد الاهلي .. حسين الشحات خارج القائمة

كان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أعلن قائمة الفريق التي تضم 20 لاعبا سافرت إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم، والتي شهدت استمرار استبعاد حسين الشحات، بالإضافة إلى ظهور محمود عبد المنعم "كهربا" لأول مرة في قائمة الفريق الأفريقية.

جاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى : شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

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خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول.

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجايى.

خط الهجوم : مروان محسن - وليد أزارو - محمود عبد المنعم "كهربا".

ترتيب مجموعة الأهلي دوري أبطال أفريقيا يذكر أن الأهلي رفع رصيده إلى النقطة السادسة بعد الفوز بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان ليتساوى في صدارة المجموعة مع كل من النجم الساحلي والهلال السوداني برصيد 6 نقاط وتصبح المنافسة شرسة بين الثلاثي على بطاقتي الصعود، فيما بقى بلاتينيوم في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

ترتيب مجموعة الاهلي بلاتينيوم والاهلي .. موعد عودة البعثة الحمراء

ويستقبل البعثة في مطار هراري بزيمبابوي كلاً من ـ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، اللذين سبقا البعثة إلى هناك أمس الأول الإثنين، وتستقل بعدها البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التى تحتضن اللقاء وتبعد عن العاصمة بـ450 كيلومترًا.

إلى ذلك، حدد الجهاز الفنى للأهلي فجر 13 يناير الجاري، موعدًا لعودة الفريق إلى القاهرة من زيمبابوى عقب مواجهة بلاتينيوم حيث تغادر بعثة الأهلى زيمبابوى فى اليوم التالى للمباراة على أن تصل إلى القاهرة فى الموعد السابق ذكره.