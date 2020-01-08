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جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة سموحة ووادى دجلة على ستاد الاسكندرية ومباراة انبى والاتحاد السكندرى على ستاد بتروسبورت بختام الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام.

موعد مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود



تقام مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة حيث فاز الطلائع على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل وفاز الحدود على بيراميدز بهدف دون رد فى إطار مباريات الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه مثلهم.

موعد مباراة سموحة ووادى دجلة



تقام مباراة سموحة ووادى دجلة فى تمام الخامسة عصر اليوم الاربعاء على ستاد المكس بالاسكندرية فى مواجهة صعبة للفريقين اللذان تلقى كل منهما خسارة فى الجولة الاخيرة للمسابقة حيث خسر الفريق السكندرى من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فيما سقط الفريق الدجلاوى أمام الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً بينما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة لم يحقق الفوز سوى فى لقاء وحيد وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 18 هدفاً.

موعد مباراة انبى والاتحاد السكندرى



تقام مباراة انبى والاتحاد السكندرى فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاربعاء على ستاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل الايجابى مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق فيما خسر زعيم الثغر أمام المقاولون العرب بهدف دون رد .

ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف . القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.