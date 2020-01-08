شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الجيش يفوز على الحرس بثلاثية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق طلائع الجيش مع نظيره حرس الحدود فى تمام الثانية والنصف ظهراً على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن الجولة الـ12 من مسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات مرتفعة، وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين أقيمت يوم 1 أبريل الماضى، فى إطار الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى، باستاد جهاز الرياضة العسكرى، وانتهت بفوز طلائع الجيش بثلاثية دون رد، وأحرز ثلاثية الطلائع مصطفى محمد فى الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، وعلى الزهدى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول، ومصطفى محمد فى الدقيقة 65 من الشوط الثانى.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً، فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه مثلها.

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وطالب طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لاعبيه باستمرار نغمة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز المسابقة، مشدداً على ضرورة توخى الحذرمن قوة المنافس ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الحدود مكون من: محمد بسام، أحمد سامى، أحمد علاء، عاصم صلاح، على الفيل، فرانك ستيفن، مهند لاشين، كابوريا، أحمد سمير، كريم طارق، زولا ، وطلب طارق يحيى من لاعبه ضرورة تحقيق الفوز لمواصلة النتائج الإيجيابية لعد الفوز على فريق دجلة الذى وصفه بالمحترم للغاية ، مؤكدا على أن تحقيق الفوز الأخير مكسب كبير ومحترم أمام دجلة ونسعى الآن للبناء على هذا المكسب للمباريات المقبلة".

على الجانب الآخر يسعى طارق العشرى، المدير الفنى لحرس الحدود، لاستكمال نتائجه المتميزة هذا الموسم بتخطى عقبة الطلائع، ويبدو التشكيل المتوقع للحدود فى مباراة اليوم مكون من: أحمد محمود السعدني - حسن مجدي - خالد سامي - مصطفى محمود حسن "زناري" - عمرو الحلوانى - مصطفى جمال - أحمد فتحي حمزة "فيليكس" - محمد أسامة - أنتوني لوكاسا -أحمد "شرويدة" - محمد عبد اللطيف "جريندو".