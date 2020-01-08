شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لشيكابالا وكاسونجو فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" والكونغولى كابونجو كاسونجو ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات إضافية خاصة فى نهاية المران اليوم، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية، وخضع الثنائى لتدريبات بدنية ثم الجرى حول الملعب بعدها فقرة خاصة بالتسديد على المرمى فى إطار استعدادات الأول نحو العودة لمستواه للدخول فى تشكيلة الفريق بعد الإصابة التى ألمت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن الفريق ، بينما مازال موقف الاعب الكونغولى كاسونجو غامضا فلم ينضم لقائمة فريقه فى الميركاتو الشتوى الحالى أو انتقل لإحدى الأندية الراغبة فى التعاقد معه.

وحصل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من مران الفريق، اليوم، بسبب تواجده أمس فى الغردقة لحضور حفل الكاف لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية التى كان حامد من ضمن المرشحين لحصدها، وينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية غدا الخميس استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبى مساء الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

فيما واصل عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خضوعه للبرنامج التأهيلى الموضوع له من قبل الجهاز الفنى للفريق لزيادة معدلات لياقته البدنية، ويؤدى اللاعب تدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبى مساء الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخضع اللاعب لاختبار طبى فى مران الغد لتحديد إمكانية مشاركته فى المباراة من عدمها.

وفى نفس الوقت حصل محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب معاناته من الإجهاد، ومنح الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون اللاعب راحة على أن ينتظم فى مران غدا بشكل طبيعى، وجاء استبعاد محمد عبد الغنى من تدريبات الزمالك الجماعية لليوم الثالث على التوالى ليكون بعيدا عن المشاركة فى مباراة زيسكو المقرر لها بعد غد الجمعة.