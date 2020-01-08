شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. بعد نجاح حفل أفضل لاعب فى أفريقيا.. قرار مهم من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الباهر لحفل الأفضل الذى استضافته الغردقة بمنطقة سهل حشيش أمس ونال أعجاب جميع الحضور، طلب مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الرياضة من مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرارا مهما.

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وتوج ساديو مانى بجائزة أفضل لاعب أفريقى على حساب محمد صلاح زميله فى ليفربول ورياض محرز نجم مانشستر سيتى فى الحفل الذى أقيم بسهل حشيش فى الغردقة، وخضع مانلا للمران بصحبة اثنين من الجهاز الفنى لليفربول اللذين تواجدا معه فى الغردقة للحفاظ على برنامجه التدريبى قبل العودة الى إنجلترا عقب الحفل مباشرة.

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وأبهرت مصر العالم كله بحفل رائع لحفل اختيار الأفضل في أفريقيا لعام 2019 خلال الحفل الذى أُقيم مساء اليوم، الثلاثاء، بمنطقة سهل حشيش بالغردقة الذى حضره نخبة من نجوم الكرة المصرية والعربية والأفريقية والعالمية، وخطف الحفل الأسطوري الأنظار بعدما تابعه ملايين المشاهدين عبر شاشات التليفزيون خاصة بعدما قامت قناة "أون سبورت" بنقل الحفل عبر الهواء مباشرة مع إجراء حوارات مع رموز الكرة العالمية الذين عبّروا عن سعادتهم بالحفل والتنظيم الرائع الذى يؤكد مكانة مصر العالية وقدرتها على تنظيم أكبر الأحداث العالمية.

إنفانتينو يشيد بالتنظيم المصري

من جانبه، أبدى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، سعادته الكبيرة بالتواجد فى مصر وتحديدًا فى الغردقة، لحضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، ووجه رسالة للعالم قائلاً: "مصر بلد جميل، وأقول للجميع من لم يأت إلى مصر عليه أن يأتى فورًا.. ومن جاء من قبل عليه أن يكرر الزيارة لأنها بلد جميل وعظيم"، وتابع رئيس فيفا فى تصريحات لقناة أون سبورت، أن أفريقيا قارة كبيرة وعظيمة فى كرة القدم وكثيرًا ما تقدم علينا مواهب كبيرة تمتعنا كثيرا، رافضًا الحديث عن توقعاته بشأن الفائزين بالجوائز.