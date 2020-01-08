شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوى للغائبين عن رحلة الأهلى فى زيمبابوى وتأهيل الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن رحلة الأهلى إلى زيمبابوى مرانا قويا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وقاد طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل مران اللاعبين الذى شارك فيه حسين السيد وصلاح محسن وعمار حمدى ومحمد عبد المنعم، فيما واصل حسين الشحات لاعب الفريق خوض التدريبات العلاجية والتأهيلية الأربعاء، تحت إشراف طارق عبد العزيز وقرر الجهاز الطبى للأهلى استمرار اللاعب فى تنفيذ برنامجه التأهيلى والعلاجى للتخلص من آلام العضلة الضامة التى تسببت فى غيابه عن آخر مباراتين للأهلى فى الدورى وكذلك رحلة الفريق لزيمبابوى.

وكانت بعثة الفريق قد توجهت فجر اليوم إلى زيمبابوى؛ لخوض مباراة بلاتينيوم يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة لـدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وأعلن السويسرى رينى فايلر المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق التى تضم 20 لاعبا سافرت إلى زيمبابوى لمواجهة بلاتينيو

وشهدت القائمة استمرار استبعاد حسين الشحات، كما يظهر محمود كهربا لأول مرة في قائمة الأهلي الأفريقية ، وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى : شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول.

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خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجايى.

خط الهجوم : مروان محسن - وليد أزارو - محمود عبد المنعم "كهربا".