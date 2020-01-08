شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح طارق حامد راحة بعد حفل الأفضل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من مران الفريق، اليوم، بسبب تواجده أمس فى الغردقة لحضور حفل الكاف لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية التى كان حامد من ضمن المرشحين لحصدها، وينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية غدا الخميس استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبى مساء الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

فيما واصل عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خضوعه للبرنامج التأهيلى الموضوع له من قبل الجهاز الفنى للفريق لزيادة معدلات لياقته البدنية، ويؤدى اللاعب تدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبى مساء الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخضع اللاعب لاختبار طبى فى مران الغد لتحديد إمكانية مشاركته فى المباراة من عدمها.

وفى نفس الوقت حصل محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب معاناته من الإجهاد، ومنح الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون اللاعب راحة على أن ينتظم فى مران غدا بشكل طبيعى، وجاء استبعاد محمد عبد الغنى من تدريبات الزمالك الجماعية لليوم الثالث على التوالى ليكون بعيدا عن المشاركة فى مباراة زيسكو المقرر لها بعد غد الجمعة.

واجتمع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بمحمد أسامة طبيب الفريق فى جلسة مطولة قبل انطلاق تدريبات الفريق الجماعية اليوم في حضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة والدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل للاطمئنان على الحالة الطبية لبعض اللاعبين والاتفاق على بعض التفاصيل فيما يخص النظام التأهيلي لهم.