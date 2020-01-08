شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ طلائع الجيش والحدود فى الدورى الممتاز قبل مواجهة جهاز الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع جماهير الدورى المصرى الممتاز المواجهة التى تجمع فريقى طلائع الجيش وحرس الحدود المحدد لها الثانية والنصف ظهرا فى إطار الجولة الثانية عشر بالدورى، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ويسعى طلائع الجيش فى هذه المواجهة على مواصلة سلسة الانتصارات خاصة بعدما نجح فى تحقيق الفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف فى الظهور الأخيرة.

ولا تختلف دوافع فريق حرس الحدود كثيرا فى هذه المواجهة عن طلائع الجيش، خاصة أنه يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد، فى إطار مباريات الجولة الأخيرة للمسابقة.

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وطالب طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لاعبيه باستمرار نغمة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز المسابقة، مشدداً على ضرورة توخى الحذرمن قوة المنافس ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الحدود مكون من: محمد بسام، أحمد سامى، أحمد علاء، عاصم صلاح، على الفيل، فرانك ستيفن، مهند لاشين، كابوريا، أحمد سمير، كريم طارق، زولا ، وطلب طارق يحيى من لاعبه ضرورة تحقيق الفوز لمواصلة النتائج الإيجيابية لعد الفوز على فريق دجلة الذى وصفه بالمحترم للغاية ، مؤكدا على أن تحقيق الفوز الأخير مكسب كبير ومحترم أمام دجلة ونسعى الآن للبناء على هذا المكسب للمباريات المقبلة".

على الجانب الآخر يسعى طارق العشرى، المدير الفنى لحرس الحدود، لاستكمال نتائجه المتميزة هذا الموسم بتخطى عقبة الطلائع، ويبدو التشكيل المتوقع للحدود فى مباراة اليوم مكون من: أحمد محمود السعدني - حسن مجدي - خالد سامي - مصطفى محمود حسن "زناري" - عمرو الحلوانى - مصطفى جمال - أحمد فتحي حمزة "فيليكس" - محمد أسامة - أنتوني لوكاسا -أحمد "شرويدة" - محمد عبد اللطيف "جريندو".

و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الطلائع و الحرس " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :