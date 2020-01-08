شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى أخير لعبد الله جمعة غدا قبل مواجهة زيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خضوعه للبرنامج التأهيلى الموضوع له من قبل الجهاز الفنى للفريق لزيادة معدلات لياقته البدنية، ويؤدى اللاعب تدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبى مساء الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخضع اللاعب لاختبار طبى فى مران الغد لتحديد إمكانية مشاركته فى المباراة من عدمها.

فى نفس الوقت حصل محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب معاناته من الإجهاد، ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعب راحة على أن ينتظم في مران غدا بشكل طبيعي، وجاء استبعاد محمد عبد الغني من تدريبات الزمالك الجماعية لليوم الثالث علي التوالي ليكون بعيدا عن المشاركة في مباراة زيسكو المقرر لها بعد غد الجمعة.

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واجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بمحمد أسامة طبيب الفريق في جلسة مطولة قبل انطلاق تدريبات الفريق الجماعية اليوم في حضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة والدكتور عمرو المطراوي اخصائي التأهيل للاطمئنان على الحالة الطبية لبعض اللاعبين والاتفاق على بعض التفاصيل فيما يخص النظام التأهيلي لهم.

في نفس السياق طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك من جهازه المعاون إعداد تقرير كامل عن حالة جميع اللاعبين المصابين فى الفريق يتضمن إصابة كل لاعب وفترة غيابه ومدى استجابته للبرنامج العلاجى، على أن يتسلم المدير الفنى التقرير عقب مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبى المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام على استاد السلام.

ويرغب كارتيرون فى الوقوف على موعد عودة المصابين وحالة كل لاعب، فى ظل غضبه من الغياب الطويل لكل من حازم إمام الظهير الأيمن للفريق وعبد الله جمعة الظهير الأيسر وشيكابالا لاعب وسط الفريق ، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق بسبب هروب حمدي النقاز ومن قبله محمود كهربا ، فضلا عن الغياب الطويل لكل من جنش حارس مرمي الزمالك العائد للتدريبات مؤخرا ومحمود عبد العزيز الذى أجرى جراحة الرباط الصليبي ويؤدي برنامج تأهيلي في الوقت الحالي والمغربي خالد بوطيب الذي يجري جراحة في الركبة في فرنسا.