شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الجونة مهنئاً ساديو مانى: نسعد بمساعدتك دائماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ نادى الجونة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب السنغال، والذى توج أمس بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا، حيث أدى ساديو مانى مرانا كاملا على استاد الجونة، بناء على طلبه فى تمام الواحدة ظهر أمس الثلاثاء، للحفاظ على برنامجه التدريبى.

وتوج ساديو مانى بجائزة أفضل لاعب أفريقى على حساب محمد صلاح زميله فى ليفربول ورياض محرز نجم مانشستر سيتى فى الحفل الذى أقيم بسهل حشيش فى الغردقة، وخضع مانلا للمران بصحبة اثنين من الجهاز الفنلا لليفربول اللذين تواجدا معه فى الغردقة للحفاظ على برنامجه التدريبى قبل العودة الى إنجلترا عقب الحفل مباشرة.

ونشرت صفحة الجونة صورة لقميص النادى يحمل توقيع النجم السنغالى وعلقت: نسعد بمساعدتك دائماً ومبروك الفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019.

Advertisements



الجونة

فرغم أن كلا من السنغالى مانى والمصرى صلاح تساوى فى عدد الأهداف التى أحرزاها خلال الموسم الماضى بـ22 هدفا وحصولهما على جائزة هدافى البريميرلج مع الجابونى أريك أوباميانج، إلا أن عدد الأهداف التى أحرزها الأسد السنغالى فى عام 2019 تتفوق على محمد صلاح، فخلال هذا العام بالنسبة لمسابقة الدوري الإنجليزي، أحرز ماني 14 هدفا، وصنع آخر في النصف الثانى من البريميرليج العام الماضى ، وهذا الموسم سجل حتى نهاية هذا العام عشرة أهداف، وصنع 8 آخرين، ليكون إجمالي أهداف اللاعب في البريميرليج عام 2019 24 هدفا و9 أسيست، وفي السوبر الأوروبي، نجح ساديو ماني في تسجيل هدفين، بينما لم يسجل محمد صلاح أى هدف خلال هذه المباراة.

بالنسبة لمحمد صلاح في النصف الثانى من البريميرليج العام الماضى، سجل تسعة أهداف، وصنع 3 آخرين، وحتى الآن هذا الموسم أحرز 9 أهداف، وصنع 4 آخرين، ليكون مجموع أهدافه في البريميرليج هذا العام هو 18 هدف، و7 أسيست، وبالتالى يتوفق ساديو مانى عليه.

على مستوى المنتخب، ايضا يتفوق ساديو مانى على محمد صلاح، فالأخير لم يتمكن من قيادة منتخب بلاده من تخطى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خروج منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف وحيد، رغم أن البطولة أقيمت فى مصر، ولكن على الجانب الأخر سنجد ساديو مانى تمكن من قيادة بلاده للوصول إلى نهائى كأس الأمم الأفريقية إلا أنهم خسروا البطولة أمام منتخب الجزائر.