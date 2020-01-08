شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع رباعى بين كارتيرون وأمير مرتضى وطبيب الزمالك والمطراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بمحمد أسامة طبيب الفريق فى جلسة مطولة قبل انطلاق تدريبات الفريق الجماعية اليوم، فى حضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة والدكتور عمرو المطراوى أخصائى التأهيل للاطمئنان على الحالة الطبية لبعض اللاعبين والاتفاق على بعض التفاصيل فيما يخص النظام التأهيلى لهم.

وتضمن الاجتماع الحديث عن إصابات اللاعبين فى الفترة الأخيرة، إلى جانب و ضع برنامج تأهيلى وبدنى للاعبين لعدم التعرض للإصابات المتكررة مثل الإجهاد بسبب ضغط المباريات.

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فى نفس السياق طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك من جهازه المعاون إعداد تقرير كامل عن حالة جميع اللاعبين المصابين فى الفريق يتضمن إصابة كل لاعب وفترة غيابه ومدى استجابته للبرنامج العلاجى، على أن يتسلم المدير الفنى التقرير عقب مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبى المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام على استاد السلام.

ويرغب كارتيرون فى الوقوف على موعد عودة المصابين وحالة كل لاعب، فى ظل غضبه من الغياب الطويل لكل من حازم إمام الظهير الأيمن للفريق وعبد الله جمعة الظهير الأيسر وشيكابالا لاعب وسط الفريق ، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق بسبب هروب حمدي النقاز ومن قبله محمود كهربا ، فضلا عن الغياب الطويل لكل من جنش حارس مرمي الزمالك العائد للتدريبات مؤخرا ومحمود عبد العزيز الذي أجري جراحة الرباط الصليبي ويؤدي برنامج تأهيلي في الوقت الحالي والمغربي خالد بوطيب الذي يجري جراحة في الركبة في فرنسا.

واستقر باتريس كارتيرون، على الدفع بالتشكيل الأساسي للفريق في مباراة زيسكو حيث يحتاج الزمالك للفوز في مباراة الجمعة المقبل للاقتراب خطوة نحو التأهل لدور الـ 8 ، ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر برصيد 7 نقاط، ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة الجمعة المقبل ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ 8 للبطولة.