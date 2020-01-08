شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة تستفسر من الجبلاية عن وجود شركات مصرية لتطبيق تقنية الـvar فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو اتحاد الكرة خطابا من وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحى يستفسر فيه عن وجود شركات مصرية تقدمت بطلب الحصول على تطبيق تقنية الـvar فى الدورى المصرى للموسم الجارى 2019 – 2020، من بين الـ13 شركة المتقدمة.

أكد مسئولو اتحاد الكرة فى الرد على استفسار وزارة الرياضة أن جميع الشركات المتقدمة لتطبيق تقنية حكم الفيديو فى الدورى لا يوجد بها أى شركات مصرية، خاصة أن هذا الأمر جديد على الساحة الكروية ولم يتم العمل بتقنية الـvar إلا مع بداية كأس العالم 2018 التى أقيمت بروسيا.

كان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أكدو أن تطبيق تقنية الـVAR أو حكم الفيديو فى الدوري المصرى بات قريبا للغاية ومن الممكن أن يتم تطبيقها قبل نهاية الدور الأول للدوري الممتاز، بعد التواصل مع الاتحاد الدولي فيفا و الكاف عن طريق محمد فضل عضو اللجنة ، وتدريب عدد من الحكام على استخدام التقنية ، لتقترب الأمور الخاصة بتقنية الفيديو من الرتوش الأخيرة و بالتالي تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

ويعقد مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماع خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة عدد من الملفات الهامة والتى على رأسها موعد تطبيق تقنية حكم الفيديو فى الدوري إلى جانب تعديل رواتب الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب بعد الإنجاز الذى تحقق مؤخراً بالفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة و التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 خاصة أن الرواتب التى كان يحصل عليها الفريق ضعيفة ، كما يتطرق المجلس فى جلسته إلى الأمور الخاصة بمواعيد الدوري و السوبر المصري الذى يجمع الأهلي بطل الدورى للنسخة الماضية و الزمالك بطل كأس مصر والمحدد إقامته فى فبراير المقبل والمفاضلة بين إقامته بالإمارات أو السعودية.