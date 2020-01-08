شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نجمة السلاح شيرويت جابر: مليش فى المطبخ وكان نفسى أكون عالمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى شيرويت جابر نجمة منتخب السلاح، وتعد شيرويت أبرز نجمات اللعبة على مدار عدة سنوات لما شاركت فيه من بطولات عديدة سواء على المستوى الأفريقى أو الدولى، فهى أيضا تتألق بشدة من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد الخليج 365 الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

الغناء.. بحب أغنى جدا وبحب أسمع أغانى أيضا.

لا أنا مش بعرف أطبخ.. مليش فى المطبخ خالص.



شيرويت جابر

ويل سميث بحبه جدا بصراحة.

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جميس أرثر .. هو مغنى قوى جدا و بحب أسمعه.

عالمة فى أى مجال.

لا خالص وبتجنب سماع المعاكسات بتشغيل الأغانى.

معنديش ممثلة كان نفسى أكون مثلها.. بس كان نفسى أكون زى أى سيدة صنعت الفارق مثل روزا باركس.



شيرويت جابر

الكاجوال.. مريحة جدا بالنسبة لى أكتر، وتحديداً لأى لاعبه رياضية.