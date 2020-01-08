- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نجمة السلاح شيرويت جابر: مليش فى المطبخ وكان نفسى أكون عالمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى شيرويت جابر نجمة منتخب السلاح، وتعد شيرويت أبرز نجمات اللعبة على مدار عدة سنوات لما شاركت فيه من بطولات عديدة سواء على المستوى الأفريقى أو الدولى، فهى أيضا تتألق بشدة من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد الخليج 365 الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الغناء.. بحب أغنى جدا وبحب أسمع أغانى أيضا.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
لا أنا مش بعرف أطبخ.. مليش فى المطبخ خالص.
شيرويت جابر
من نجمك المفضل؟
ويل سميث بحبه جدا بصراحة.
من مطربك المفضل؟
جميس أرثر .. هو مغنى قوى جدا و بحب أسمعه.
لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟
عالمة فى أى مجال.
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
لا خالص وبتجنب سماع المعاكسات بتشغيل الأغانى.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
معنديش ممثلة كان نفسى أكون مثلها.. بس كان نفسى أكون زى أى سيدة صنعت الفارق مثل روزا باركس.
شيرويت جابر
الكاجوال.. مريحة جدا بالنسبة لى أكتر، وتحديداً لأى لاعبه رياضية.
كانت هذه تفاصيل خبر برة الملعب.. نجمة السلاح شيرويت جابر: مليش فى المطبخ وكان نفسى أكون عالمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.