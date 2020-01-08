مجموعة الأهلي.. النجم يبرم أولى صفقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن نادي النجم الساحلي دعم صفوفه بالتعاقد مع الجزائري رضوان زردوم مهاجم نصر حسين داي الجزائري.

وكشفت صحيفة "الصباح" التونسية، أن صاحب الـ21 عامًا وقع على عقد مدته ثلاثة أعوام ونصف ليكون أولى انتدابات فريق "جوهرة الساحل".

ويمتلك الفريق التونسي أكثر من مهاجم يأتي من أبرزهم الإيفواري سليماني كوليبالي والجزائري كريم العريبي والليبي أنيس سلتو.

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ويتواجد النجم الساحلي في مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بجانب أندية الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويتقاسم النجم الساحلي صدارة المجموعة الثانية مع كل من الأهلي والهلال السوداني برصيد ست نقاط، في المقابل يتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون أي نقاط.

ومن المقرر أن يخرج النجم في الجولة المقبلة لملاقاة الهلال في السوداني، بينما يلعب الأهلي خارج دياره أيضًا أمام بطل زيمبابوي ضمن مباريات الجولة الرابعة.