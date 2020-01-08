الصفاقسي يجدد مفاوضاته لضم جناح الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن نادي الصفاقسي التونسي جدد مفاوضاته من أجل ضم الأنجولي جيرالدو جناح فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب صحيفة "المغرب" التونسية، فإن نادي الصفاقسي عاد من جديد للدخول في مفاوضات ضم جيرالدو على أمل اقناعه بالانتقال لتونس.

وأضافت الصحيفة التونسية أن إدارة الصفاقسي توصلت لاتفاق مع مسئولي الأهلي إلا أن الصفقة تأجلت بعد الأجر الكبير الذي طلبه الأنجولي.

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وكانت إدارة الأهلي رحبت برحيل صاحب الـ28 عامًا سواء بالإعارة أو البيع النهائي خاصة بعدما أصبح بعيدًا عن حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وانضم الجناح الأنجولي إلى صفوف الأهلي منذ سوق الانتقالات الشتوية الماضي قادمًا من أول أغسطس الأنجولي.

وشارك جيرالدو مع الأهلي خلال هذا الموسم في خمس مباريات بواقع 261 دقيقة حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف.

ويضم الأهلي بين صفوفه في الوقت الحالي كلا من علي معلول وأليو ديانج وجونيور أجايي ووليد أزارو بجانب جيرالدو في قائمة الأجانب.