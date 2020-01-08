هدف صلاح في مرمى سالزبورج يفوز بجائزة الأفضل في ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تُوج المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل هدف في شهر ديسمبر الماضي.

وأعلن الموقع الرسمي لليفربول صباح اليوم الأربعاء، أن هدف صلاح الثاني في مرمى ريد بول سالزبورج النمساوي حصل على جائزة شهر ديسمبر.

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وشارك "مو" في فوز فريقه بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ضد سالزبورج في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بينما افتتح نابي كيتا أهداف المباراة.

وتأهل ليفربول بعد فوزه على سالزبورج إلى منافسات دور الـ16 للبطولة، ومن المقرر أن يواجه أتلتيكو مدريد.

وتفوق صلاح على هدف كل من ألكسندر- أرنولد في مرمى ليستر سيتي الذي جاء في المركز الثاني، هدف ديفوك أوريجي في مرمر إيفرتون (ثالثًا)، هدف روبيرتو فيرمينو في نهائي كأس العالم للأندية (رابعًا) وهدف صلاح في مرمى واتفورد الذي حل بالمرتبة الخامسة.