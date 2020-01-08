بعد خسارة صلاح.. كيف تناولت صحف العالم تتويج ماني بالأفضل في أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت العديد من الصحف العالمية الضوء على تتويج النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية لعام 2019.

ماني أصبح ثالث لاعب من ليفربول يحصل على الجائزة للعام الثالث على التوالي بعد النجم المصري محمد صلاح والذي نالها في عامي (2017) و(2018).

نجم المنتخب السنغالي تفوق على زميله في ليفربول محمد صلاح، والذي جاء في الترتيب الثاني بجانب النجم العربي الآخر لاعب منتخب الجزائر رياض محرز جناح مانشستر سيتي والذي احتل المرتبة الثالثة.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ما تناولته الصحف العالمية بعد حصول ماني على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا:

- "صلاح يخسر الأفضل في أفريقيا"

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول غاب عن الحضور لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2019.

وأضافت الصحيفة أن صلاح والذي نال جائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين خلال (2017) و(2018) فشل في الاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد نجاح زميله في ليفربول ساديو ماني في الحصول على الجائزة.

وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على ماني الذي أصبح ثاني سنغالي يتوّج بهذه الجائزة بعد الحاج ضيوف والذي حصل عليها في عامي (2001) و(2002).

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- "أول كرة ذهبية أفريقية"

علقّت صحيفة "موندو ديبورتفيو" الإسبانية على جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2019، فقالت الصحيفة الإسبانية إن ماني حصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الأولى في مسيرته بجانب أنه أصبح السنغالي الثاني الذي ينال الجائزة بعد الحاج ضيوف.

وأضافت الصحيفة أن ماني ساعد في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ ليفربول بجانب الحصول على لقب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ "الريدز".

- "الأفضل في أفريقيا"

سلطت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية الضوء على حصول النجم السنغالي ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

الصحيفة قالت إن ماني توّج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا بعد حصوله على العديد من الألقاب الجماعية والفردية، والذي يأتي من أبرزها تتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي بالتساوي مع محمد صلاح زميله في ليفربول والنجم الجابوني ومهاجم آرسنال بير إيمريك أوباميانج برصيد 22 هدفًا.

"عام جنوني لماني"

وصفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية عام 2019 لساديو ماني بـ"الجنوني" بعدما نال العديد من الألقاب والجوائز الفردية مع فريقه ليفربول بجانب الوصول لنهائي كأس أمم أفريقيا رفقة منتخب بلاده السنغال.

الصحيفة أشارت إلى أن ماني حظى باحترام العالم بعد النجاحات التي حققها في العام الماضي، لافتة إلى أن نجم "أسود التيرانجا" أمامه العديد من السنوات للحفاظ على القمة التي وصل إليها.