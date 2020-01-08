تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة في البطولات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري المصري 02:30 ـ طلائع الجيش vs حرس الحدود ـ القناة الناقلة:أون سبورت. 05:00 ـ سموحة vs وادي دجلة ـ القناة الناقلة: أون سبورت. Advertisements 07:30 ـ إنبي vs الاتحاد السكندري ـ القناة الناقلة: أون سبورت. كأس السوبر الاسباني 09:00 ـ ريال مدريد vs فالنسيا ـ القناة الناقلة: السعودية الرياضية 1 كأس الرابطة الإنجليزية 10:00 ـ ليستر سيتي vs أستون فيلا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD

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