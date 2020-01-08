اجتمع سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بعد انتهاء المران اليوم.
وحرص المدرب العام على التأكيد للاعب بأهمية دوره في مباراة زيسكو المقبلة ومطالبته بعدم الالتفات للشائعات التي تحاصره الفترة الأخيرة.
ومن جانبه شدد اللاعب للشيشيني على جاهزيته لخوض المباراة بعد العودة من تونس وخوض التدريبات، مشيرا إلى أن كل تركيزه منصب لبذل أقصي جهده لخدمة الفريق في المرحلة الهامة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ساسي يؤكد جاهزيته للقاء زيسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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