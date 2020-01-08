أدى محمود عبدالرازق "شيكابالا" والكونغولي كابونجو كاسونجو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات إضافية خاصة في نهاية المران اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية. في نهاية المران اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية. حيث خضع الثنائي لتدريبات بدنية ثم الجري حول الملعب بعدها فقرة خاصة بالتسديد على المرمى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات إضافية لشيكابالا وكاسونجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.