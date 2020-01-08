الزمالك يواصل مطاردة كهربا بشكوى جديدة للجبلاية

كشفت مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طلقي الاتلقي الاتحاد خطابا رسميا من نادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء يشكو فيه لاعبه السابق ولعب الأهلي الحالي محمود عبدالمنعم كهربا . الأربعاء يشكو فيه لاعبه السابق ولعب الأهلي الحالي محمود عبدالمنعم كهربا . وأوضح الصدر أن الزمالك اتهم كهربا في خطابه بالهروب والسفر إلى البرتغال دون علم النادي وقام بالتوقيع للأهلي رغم امتداد عقده مع الزمالك.

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