وزيرا الشباب والثقافة يعقدان مؤتمرا صحفيا لتوقيع برتوكول تعاون بين الوزارتين غدًا

يشهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم مؤتمرا صحفيا لتوقيع برتوكول تعاون بين الوزارتين . تعاون بين الوزارتين . ويأتي البروتوكل لتفعيل تنفيذ الأنشطة والمشروعات الثقافية والشبابية من خلال الهيئات الشبابية والرياضية وقصور الثقافة. من خلال الهيئات الشبابية والرياضية وقصور الثقافة. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر غدا الخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة الاجتماعات بمبنى الوزارة .

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