اليوم.. الاتحاد السكندري يواجه إنبي تحت شعار لابديل عن الفوز

يستضيف فريق إنبي نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الإربعاء على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري الممتاز .

ومن المقرر أن تنطلق مبارة انبي والاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الاتحاد السكندري وإنبي بشكل حصري عبر قناة أون سبورت وتايم سبورت.

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ويلتقى إنبى مع الاتحاد فى مواجهة صعبة على الفريقين بعدما تعادل إنبى مع الإسماعيلى بهدف لكل منهما في الجولة الماضية، والاتحاد خسر أمام المقاولون بهدف دون رد وكلاهما يحاول العودة لطريق الانتصارات مرة أخرى.

ويتطلع طلعت يوسف المدير الفني للفريق السمندري لعودة الفريق مرة آخرى للإنتصارات بعد

تراجع نتائجة الفترة الآخيرة، بينما يرغب حلمي طولان في تحقيق نتيجة إيجابية مستغلًا الزفع النفسي الذي يمر به الاتحاد بسبب تراجع نتائجة.

الاتحاد يتواجد فى المركز الرابع برصيد 20 نقطة وفوزه اليوم يعيده للمركز الثالث الذى فقده لصالح الزمالك، وإنبى يحتل المركز الخامس وله 15 نقطة.. ويشهد اللقاء مباراة جانبية بين طلعت يوسف وحلمى طولان المديرين الفنيين للفريقين نظرا لخبرتهما الكبيرة فى مجال التدريب.