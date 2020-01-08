اليوم.. سموحة يواجه وادي دجلة وعينه على المربع الذهبي في الدوري

يستضيف فريق سموحة نظيره وادي دجلة اليوم الإربعاء على ملعب المكس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري الممتاز . ومن المقرر أن تنطلق مبارة سموحة ووادي دجلة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة. وتذاع مباراة سموحة ووادي دجلة بشكل حصري عير Advertisements قناة بي إن سبورت وتايم سبورت. قناة بي إن سبورت وتايم سبورت. أما لقاء سموحة مع دجلة فهو لقاء الجريحين حيث خسر سموحة أمام المصرى، ودجلة أمام الجيش، وكلاهما يسعى لتصحيح المسار والعودة للانتصارات. ويرغب حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة بنادي سموحة في تحقيق الفوز أملًا في العودة للدخول في المربع الذهبي، بينما تعهد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة، بعودة الفريق لتحقيق النتائج الجيدة بمسابقة الدوري خلال الموسم الحالي، والابتعاد عن منطقة الخطر. سموحة في تحقيق الفوز أملًا في العودة للدخول في المربع الذهبي، بينما تعهد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة، بعودة الفريق لتحقيق النتائج الجيدة بمسابقة الدوري خلال الموسم الحالي، والابتعاد عن منطقة الخطر. ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 17 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الرابع ويتذيل دجلة جدول الدورى برصيد 6 نقاط فقط.

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