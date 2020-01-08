اتحاد الكرة يحدد 20 يناير اخر موعد لاستقبال مقترحات الأندية لتعديل اللائحة

حددت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، يوم 20 يناير الجاري، اخر موعد لتلقي اقتراحات الأندية لتعديل لائجة النظام الأساسي. لتعديل لائجة النظام الأساسي. واكد مصدر باتحاد الكرة، أنه في حال عدم تلقي طلبات لتعديل اللائحة ستجهز اللجنة الخماسية مشروعاً للائحة ثم تعرضه على الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، ثم الجمعية العمومية للجبلاية للتصديق عليه. طلبات لتعديل اللائحة ستجهز اللجنة الخماسية مشروعاً للائحة ثم تعرضه على الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، ثم الجمعية العمومية للجبلاية للتصديق عليه.

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