جلسة بين المدير الفني والمشرف على الكرة بالزمالك

دارت جلسة منفردة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي

وأمير مرتضى منصور ،المشرف العام على الكرة.

حيث حرص أمير على الاجتماع مع المدرب الفرنسي من أجل الإطمئنان على حالة الفريق بشكل عام ومعرفة متطلباته قبل مباراة زيسكو يونايتد المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة

الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا .

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وعلى ناحية آخرى، دارت الجلسة على هامش التدريبات الصباحية اليوم وتحدث الثنائي فيها عن آخر استعدادات الفريق للفترة القادمة .اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي

الزمالك بمحمد أسامة طبيب الفريق في جلسة مطولة قبل انطلاق تدريبات الفريق الجماعية اليوم في حضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة والدكتور عمرو المطراوي اخصائي التأهيل للاطمئنان على الحالة الطبية لبعض اللاعبين والاتفاق على بعض التفاصيل فيما يخص النظام التأهيلي لهم.

ويستعد الفريق لمواجهة زيسكو الزامبي مساء الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا .