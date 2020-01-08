كارتيرون يطمئن على المصابين في الزمالك

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بمحمد أسامة طبيب الفريق في جلسة مطولة قبل انطلاق تدريبات الفريق الجماعيةاليوم في حضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة والدكتور عمرو المطراوي اخصائي التأهيل .
وجاء ذلك للاطمئنان على الحالة الطبية لبعض اللاعبين والاتفاق على بعض التفاصيل فيما يخص النظام التأهيلي لهم
ويستعد الفريق لمواجهة زيسكو الزامبي مساء الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا .
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