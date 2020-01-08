بث مباشر | مشاهدة مباراة أستراليا والعراق في كأس آسيا تحت 23 سنة

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لأحداث مباراة أستراليا والعراق في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المقامة في تايلاند.

العراق تستهل مشوار البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بمواجهة غاية في الصعوبة أمام واحد من أهم المنتخبات التي تقدم المواهب الجديدة.

وتضم المجموعة الأولى بالاضافة للعراق وأستراليا، أصحاب الضيافة “تايلاند” بالاضافة للمنتخب العربي البحريني.

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المباراة تنطلق في تمام الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية على ملعب تاماسات في مدينة براثومثاني.

أستراليا 0-0 العراق

????ملعب تاماسات (براثومثاني-تايلاند)

♻️ جارية الآن

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث..

???? يسعدني أن أكون معكم “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

♻️ كل ما عليك فعله هو تحديث الصفحة كل دقيقة أو أقل ليصلك كل ما هو جديد عن المباراة.

???????? تشكيلة منتخب العراق الأولمبي اليوم: علي كاظم – مصطفى محمد جبر – نجم شوان – منتظر ستار – علاء رعد – عباس إياد – صادق زامل – حسين جبار – محمد رضا – محمد مزهر – مراد محمد.

علي كاظم – مصطفى محمد جبر – نجم شوان – منتظر ستار – علاء رعد – عباس إياد – صادق زامل – حسين جبار – محمد رضا – محمد مزهر – مراد محمد. ???????? تشكيلة منتخب أستراليا الأولمبي اليوم: جلوفير – كليور – جيرسباش – ريان – توري – بيسكوبو – أونيل – دينج – بوهاجيار – باكوس – ميتكالف.

???????? كل الأمنيات القلبية بالتوفيق للمنتخب العربي العراقي في هذه المواجهة الصعبة، ويكون الفوز حليف أسود الرافدين إن شاء الله.

❌ لا يوجد أي حضور جماهيري للأسف.. صوت الأجهزة الفنية وبعض الجماهير القليلة مسموع بوضوح.

1″ ✅ صافرة بداية المباراة..تم وقوف دقيقة حداد قبل بدء اللقاء.

10″ الأفضلية الميدانية لمنتخب أستراليا على أرض الملعب.. الاستحواذ والخروج السليم بالكرة من الخطوط الخلفية دون ضغط ..

15″ العراق يركز على الكرات الطولية التي دائمًا ما تذهب سهلة لمدافعي أستراليا أصحاب الأطوال الفارعة فضلاً عن ضبطهم لمصيدة التسلل بصفة مستمرة.

16″ فاتت أول ربع ساعة ولا يزال التعادل سيد الموقف.

18″ أوووووووه…تدخل خشن للغاية في خط الوسط على اللاعب عبد العباس إياد..كادت تؤدي لإصابته، والحكم يرفض احتساب بطاقة صفراء.

19″ إياد لا يزال ساقط على الأرض يتلقى العلاج..واعتراضات من لاعبي المنتخب العراقي.