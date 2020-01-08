أطاح فريق الهلال بضيفه الأهلي (3-1)، في لقاء "الكلاسيكو" الذي جمعهما الثلاثاء، والمؤجل من منافسات الجولة 11 للدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.



وسجل ثلاثية الهلال كل من سالم الدوسري في الدقيقة 37، جوميز في الدقيقة 70، علي البليهي في الدقيقة 89. فيما وقع هدف الوحيد عمر السومة في الدقيقة 44.



وحقق الهلال انتصاره الثاني على التوالي، رافعا رصيده إلى 27 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة)، وينفرد بمركز الوصافة في جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط خلف فريق النصر صاحب الصدارة.



أما الأهلي فمني بالهزيمة الثانية على التوالي وتراجع إلى المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يحسم كلاسيكو السعودية بفوز ثمين على الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.