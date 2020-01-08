رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه يوم الأحد 12 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد أستون فيلا

Advertisements

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق استون فيلا في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة وبفارق 14 نقطة عن فريق ليفربول متصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 58 نقطة، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق الفوز بالأمس على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.