رياضة | عاجل.. الأهلي يعرض 3 ملايين دولار لضم بليسينج إليكي.. ومليون للاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعرض 3 ملايين دولار لضم بليسينج إليكي.. ومليون للاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسؤولو النادي الأهلي رفع راية الاستسلام في صفقة التعاقد مع النيجيري بليسينج إليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري بعد مرحلة من الشد والجذب بين الطرفين في الساعات الماضية.

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في التعاقد مع النيجيري إليكي من نادي لوزيرن السويسري في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

وتمسك نادي لوزيرين السويسري بالحصول على 4 ملايين يورو من أجل الاستغناء عن إليكي للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن مسؤولو النادي الأهلي استقروا على تقديم عرض جديد وأخير عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر من أجل حسم صفقة إليكي في الميركاتو الشتوي في ظل تمسك السويسري فايلر بضم مهاجم لوزيرن.

واستقر النادي الأهلي على رفع قيمة عرضه إلى 3 ملايين يورو من أجل حسم صفقة إليكي من لوزيرن السويسري في الشتاء الجاري، على أن يحصل اللاعب على راتب مليون دولار راتب سنوي أسوة بالتونسي علي معلول ظهير الأهلي الحالي.

ويرغب النادي الأحمر في حسم الصفقة خلال الساعات القادمة من أجل دعم هجوم الأهلي بضم إيليكي في الميركاتو الشتوي بعد حسم صفقة محمود عبد المنعم كهربا الوافد من أفيس البرتغالي.